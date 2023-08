Festa dels 50 anys, a Solsona

Ja estan aquí, ja han arribat, de manera inexorable i sense donar-nos compte, dia a dia, hora a hora, minut a minut, com una gota malaia... peròi donarem el millor de nosaltres!!, només ens falta que t'apuntis tu.Tot/es que teniu elcom a, ens retrobarem per fer front comú als... 50! Ens veiem aviat.La data:Inscripcions: penseu a emplenar l'enquesta que teniu al grup de WhatsApp que vam crear per l'esdeveniment, si teniu qualsevol dubte també podeu trucar al 678 471 390 (Vila).