Missa a la capella de Sant Andreu de Clarà Foto: Aj. Castellar de la Ribera

Com cada any, Castellar de la Ribera celebra la Festa Major de Sant Andreu de Clarà el diumenge després de la Mare de Déu d'Agost. Així doncs, el diumenge 20 d'agost, els veïns i veïnes del poble es van aplegar a les 12 del migdia per atendre a la missa i seguidament, tot i la calor, van poder gaudir d'un refrigeri a l'ombra dels roures a la plaça de davant de l'església.

Altres notícies que et poden interessar