Així afectarà el pas de «La Vuelta» al Pi de Sant Just

Dilluns dia 28 d’agost de 2023 es disputarà la, que inclou el pas pel municipi d'Olius.Aquest fet obligarà aLa Vuelta és una cursa inclosa a la màxima categoria ciclista mundial, la UCI WorldTour, i una de les tres curses de tres setmanes del calendari internacional, per la qual cosa comporta un moviment aproximat d’uns 176 corredors, 46 cotxes d’equip, 30 cotxes d’orgnització.Per garantir la seguretat el consistori ha demanat la màxima col.laboració de veïns/es i empreses.Els veïns/es que viuen al costat de la carretera C-55, han de(de les dos bandes de la carretera) a partir de les 11 h del matí fins que hagi passat la “Vuelta”, 14:30h aproximadament.La carretera romandrà tallada de les 12:30 h a les 14:30 h aproximadament, per això si algun veí/na, treballador/a s’ha de desplaçar en aquest horari caldrà buscar una ruta alternativa ja quedurant aquest període de temps. Els Mossos d’Esquadra faran els controls per mantenir el vial lliure.Qualsevol informació addicional, la podreu demanar a l’Ajuntament d’Olius.