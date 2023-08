​Detingut arran del desmantellament d'una macroplantació de marihuana en una zona boscosa de Coll de Nargó

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys arran del desmantellament d'una(Alt Urgell). La investigació es va obrir al mes de maig i els agents van fer una sèrie d'aproximacions discretes per determinar els límits de l'explotació i identificar les persones que estarien al seu càrrec. Un cop recollides les dades suficients, aquest dimarts es va organitzar un dispositiu en el qual es van localitzar fins a. També van comprovar que havien modificat una riera per abastir-se d'aigua i que a 100 metres de la plantació hi havia un campament, on van arrestar un dels responsables.El dispositiu, integrat per efectius del grup d'investigació, seguretat ciutadana i equips de l'ARRO, van constatar queque cuidaven i vigilaven les plantes. També van localitzar un assecador a uns 200 metres de la plantació, on es van intervenir 12 quilos de cabdells de marihuana en procés d'assecament.La investigació continua oberta i. Amb aquest operatiu s'ha desmantellat una de les plantacions de marihuana més grans que s'han detectat a les comarques pirinenques. El detingut, acusat d'un delicte contra la salut pública, passarà aquest dijous a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.