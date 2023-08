Solsona obre la inscripció per a l’espai per a persones amb mobilitat reduïda als ballets de la Festa Major

Intentar suprimir barreres que impossibilitin a les persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional gaudir d’un dels actes centrals de la Festa Major de Solsona. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament reservaun dels dos dies de ballets tradicionals, que enguany serà el divendres 8 de setembre. Aquest dijousS’ofereixen un total dei, en cas que hi hagi més demanda, es prioritzaran els infants. Cal inscriure’s prèviament presencialment, per telèfon al 973480050 o per correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat , indicant l’edat de la persona sol·licitant, les dades de contacte i especificant si anirà acompanyada. Hi ha temps fins al 5 de setembre a la una del migdia.col·labora amb aquesta iniciativa amb voluntaris per assistir el públic amb cadires de rodes que ho necessiti. La reserva d’espai per a persones amb mobilitat reduïda es fa des del 2014 per Corpus i Festa Major per fer més accessible un dels moments més populars de la celebració.

Altres notícies que et poden interessar