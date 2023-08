​Nou èxit del Lord Escacs Port del Comte

Els guanyadors del grup d’adults han estat:

Els guanyadors del grup de nens i nenes han estat:

Les partides es van disputar a l'aire lliure

Fins a 39 participants visqueren un matí de diumenge passat trepidant! En unes tres hores imitja de joc, i a l’aire lliure, disputadesa 10 minuts per jugador finish! Primer classificat: Jesús Arrilla Segon classificat: Gerard Gaona Tercer classificat: Ricard Bach Primer classificat: Carla Prieto Segon classificat: Martí Balagué Tercer classificat: Eric BerruezoDe nou,(51% adults, 49% joves; i amb presència d’un 8% de nenes) entre jugadors locals del Solsonès, estiuejants de Sant Llorenç de Morunys i del Port del Comte, així com aficionats vinguts de Berguedà, Bages, Urgell. I amb força nivell, doncs va ser necessari el càlcul del sistema de desempat Buchholz per decidir algunes de les medalles!Va cloure la matinal d’escacs, i altres activitats de la festa major, el dinar popular.passar-ho bé, jugar a escacs, fer amistats, i aprendre! Joc net i competitivitat alhora. I marxar amb ganes de la propera edició...Moltes gràcies a tots els participants, espectadors, col·laboradors i patrocinadors per haver fet possible aquest torneig Lord Escacs. Especialment, club d'escacs l'Elefant de Solsona, escola d’escacs Ajedrez José Ángel, Lord Natura, carnisseria xarcuteria cal Ton, hotel restaurant l’Avet, Biolord, Multibotiga La Canal, així com de l’ajuntament de La Coma i la Pedra, i de l’Associació La Veu del Port del Comte.Trobareu més informació i detalls al web https://lordnatura.com/ca/escacs I pels aficionats a l’apassionant món de les 64 caselles, sapigueu que ja estan obertes lesinscripcions al-amb un grup d’adults i un grup de nens- pel proper 10 de setembre a les 17h al Passeig Sant Antoni Maria Claret (inscripcions: Joan, 609369439; José Ángel, 666096099)