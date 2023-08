Entitats independentistes demanen a la població que surti a rebre La Vuelta amb estelades

. Diverses entitatsindependentistes del Solsonès han fet unai a sortir al carrer amb banderes i pancartes per aprofitar l’altaveu mediàtic d’un esdeveniment esportiu d’aquest tipus.Per això volenHo justifiquen amb els següents arguments:"- Perquè cal recuperar els carrers i l'esperit que ens feia sortir a mobilitzar-nos.- Perquè cal aprofitar tots els altaveus que tenim a l'abast, i una volta ciclista és un espectacleque es veu arreu del món.- Perquè fer passar la Vuelta per Catalunya és una forma de mostrar al món que ens tornen atenir dominats i els hi hem de fer sortir el tret per la culata.- Perquè quedar-se a casa lamentant-se no serveix de res i perquè cal tornar a sortir el carrer.Aprofitem un esdeveniment com aquest per deixar clar que AIXÒ NO ÉS ESPANYA!"Convoquen: ANC Solsona, Omnium Solsonès, CDR Solsonès, CUP Solsonès, Casal Popular laFura.