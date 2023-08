Obertes les inscripcions a la sisena Caminada de Cambrils

Sigueu benvinguts a la caminada de Cambrils 2023!

INDICACIONS:

Tot a punt per a la VI Carminada Popular de Cambrils que tindrà lloc el proper diumenge 27 d'agost.Farem un recorregut, on la sortida correspon amb l’alçada mínima de tot el traçat (1.300 m). Hi ha una primera part, d’un quilòmetre aproximat que és una mica exigent, però es fa tot a l’ombra i a la fresca i no es farà pesat. A partir d’aquesta ascensió, lanresta del recorregut és de diversos desnivells i amb alçada màxima de 1.780 m que coincideix a la meitat del recorregut. La segona part del recorregut és npràcticament tota plana i en avall.Els controls estan estratègicament situats en punts adients per recuperar energies si algú mostra un petit desànim.El recorregut és tot entre el camí d’accés a la muntanya de Cambrils i als boscos i plans de la muntanya. Descobrirem tota la bellesa dels boscos i prats d’aquesta zona, tranquil·la i relaxant. Farem la caminada passant gairebé sempre pels camins ramaders que feien servir els pagesos de Cambrils quan anaven a conrear les terres de la muntanya amb els animals.Passarem per punts d’interès cultural, històric i paisatgístic, on destaquem com espais molt atractius l’Estany amb el mirador al costat, la serra de Marcús, la Grallera, el camí dels Graons, les Basses de Coll de Veça i del Borrissol, la Malaterra i els clots de trumfos que ens trobarem al costat del camí.En el recorregut trobarem boscos bàsicament de pi i pinassa i zones de camps, que en alguna època havien estat la majoria plantats de trumfos, però actualment predominen les pastures.És una caminada en la qual es fa una descoberta de la muntanya de Cambrils i els accessos per anar-hi.El disseny de la ruta fa que en la major part del recorregut es puguin contemplar uns paisatges d’una gran bellesa, tant cap al nord com cap al sud.Per participar-hi, cal apuntar-se abans de dijous que ve a través del web entradessolsones.com . La inscripció costa 8 euros per als adults i 6 per als menors de 12 anys. El recorregut és de 15 quilòmetres, amb la possibilitat de fer-ne un de més curt d’11. No es faran inscripcions el mateix punt d’inici.1. El camí estarà marcat amb cintes, cartellets i fletxes.2. L’organització no es fa responsable dels accidents que es puguin ocasionar en el recorregut d’aquesta caminada.3. Si decidiu, pel motiu que sigui, abandonar la caminada, notifiqueu-ho al control més proper el més aviat possible.4. Hi haurà esmorzar per als participants al control 2. Se servirà entrepà de pa amb tomàquet i botifarra o formatge.5. El control de l’esmorzar es tancarà a 1/4 de 12.6. A cada control hi haurà avituallament.7. Els menors d’edat cal que vagin acompanyats.8. Cal portar calçat adequat.9. Les deixalles dipositeu-les a les bosses que trobareu a cada control.10. Si us acompanya algun gos, porteu-lo lligat.11. Hi haurà servei d’escombres que tancarà la caminada i recollirà els senyals.12. Amb la finalitat de facilitar les tasques dels diferents controls, l’hora màxima d’arribada serà a les 2 de la tarda.