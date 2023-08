​La Festa Major de Sant Pere de Castellar recupera el sopar a la fresca

Concert de música tradicional

Castellar de la Ribera ha celebrat la Festa Major de Sant Pere de Castellar el dia 15 d'agost, dia festiu amb motiu de la Mare de Déu.Aquest any, però, s'ha volgut tornar a recuperar una tradició que els veïns i veïnes havien instaurat anys enrere, el sopar a la fresca a la plaça de Castellar, on tothom s'emportava el seu cistell amb el sopar. Així doncs, el vespre abans de la Festa Major, l'Associació de Festes de Castellar i Ajuntament de Castellar van organitzar de nou aquest esdeveniment, on més de 50 persones del municipi i rodalies van passar una bona vetllada a la fresca.Després del sopar es va poder gaudir de la música tradicional d'Irene Augé Pampalona i Marc duet, i un divertit bingo a la mitja part.L'endemà, dimarts 15 d'agost, es va celebrar la missa solemne de la Festa Major a les 12 del migdia a l'església de Sant Pere. Seguidament, l'ajuntament va oferir un refrigeri per a tots els assistents.