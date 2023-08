Exposició: «Vallverdú, horitzó»

El saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca Carles Morató acull, una mostra del Departament de Cultura i la Institució de les Lletres Catalanes per apropar al públic general la figura polièdrica de l'escriptor lleidatà que enguany ha celebrat el seu centenari.Ideada per la comissària de l'Any Vallverdú,, aquesta exposició té la voluntat de. La seva vocació, la narrativa, la traducció, la poesia, els llibres personals i el testimoni actiu són algunes de les dimensions de la instal·lació sobre el pare del Rovelló que es pot veure a Solsona fins al 14 de setembre.Reconegut amb elJosep Vallverdú és un dels autors més prolífics de la literatura catalana. Ha publicat obres com a narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista.