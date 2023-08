​Excel·lent acollida dels contes a la fresca descentralitzats de Solsona

Agraïment als barris

El programaorganitzat durant cinc divendres d’estiu amb sessions de contacontes a diferents barris de Solsona, ha estat valorat molt positivament per l’organització per “l’excel·lent acollida de les famílies”, tal com apunten des dels Serveis Socials.Els narradors Carles Alcoy, Montse Mujal, Joan de Boer, Alba Mascarella i Patricia McGill, que s’ha donat per tancada amb el lliurament de premis per part de, a Oriol Capdevila i Iu Guixé, guanyadors del sorteig entre els infants que han completat el passaport de Freqüència de barri. El primer s’ha endut un abonament d’un mes a les piscines municipals per a l’estiu vinent i el segon, un lot de llibres.Coorganitzada per la Biblioteca Carles Morató i la regidoria de Drets Socials, a través dels Serveis Socials, aquesta programació té per objectiu, més enllà del nucli antic, alhora que es fomenten els vincles entre el veïnat dels diferents sectors del municipi.Enguany, la iniciativa s’ha ampliat ambuna proposta que ha reeixit i ha estat molt ben acollida. Des de l’organització es considera consolidada aquesta oferta cultural d’estiu per a les famílies i s’agraeix la col·laboració dels barris per acollir-la.per segellar amb l’assistència a un mínim de tres sessions de l’activitat, si bé només dotze l’han completat.

