Prop de 150 persones van donar sang al darrer acapte de Solsona

Extraordinàries xifres de participació obtingudes en laorganitzada entre Donants del Solsonès i la Penya Barcelonista duta a terme el passat divendres 18 d'agost a la Sala Polivalent de Solsona.En números 159 persones es van apropar a la campanya.1 persona va donar moll d'os6 persones van fer la seva primera donacióMés de quatre-cents pacients podran beneficiar-se de la recollida i recuperar un nivell òptim de salut.Gràcies per la vostra Gran generositat i exemple de compromís.Les dues entitats solsonines, la Penya Barcelonista i Donants del Solsonès s'uneixen cada estiu per compartir conjuntament una cita amb la vida.Moltes Gràcies a @francesc_latorre pel video promocionant la participació de Tothom en aquesta Campanya.El guanyador de la Samarreta del FCBarcelona va ser el Penyista Josep Vilaseca i el Guanyador del Lot de Productes del Solsonès va ser Xavier Vitutia.Moltes Gràcies a TOTs un any més