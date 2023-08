Presenten la restauració de les pintures murals barroques del presbiteri de l'església de Sant Llorenç de Morunys

Detall de les pintures Foto: Parròquia de Sant Llorenç de Morunys

El passat dissabte, 19 d'agost, a les 12 del migdia, es va presentar, a càrrec de la restauradora Imma Brull, amb l'assistència d'un nombrós públic i autoritata, així com el bisbe Francesc acompanyat de Mn. Josep Maria Montiu, rector de la parròquia.Es tracta d’unes pintures queUna part d’aquestes pintures murals, que es creu que són del segle XVIII, s’havien desprès de la paret o havien quedat enfosquides per filtracions d’aigua que provenien de la coberta, pel fum dels ciris o per la mateixa pols acumulada del pas dels anys.Els treballsi han permès veure clarament algunes imatges, com alguns sants de tradició local o la Santíssima Trinitat, entre altres.Els treballs de restauració han tingut, finançats amb un ajut de Cultura de 14.000 euros i un altre del mateix import de Turisme. La resta l’han pagat a parts iguals l’Ajuntament de Sant Llorenç, el Bisbat de Solsona i la Parròquia de Sant Llorenç. Ara quedarà pendent la restauració de la zona de l’absis, on hi ha pintures romàniques a la zona posterior. En aquest cas, caldrà fer un estudi previ abans de presentar el projecte en convocatòries d’ajuts.

