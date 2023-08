Per disponibilitat dels capellans de Solsona,la missa de l'aplec de Sant Bernat d'aquest diumenge 20 d'agost. En sortir, coca i barreja per a tothom., Gran ball amenitzat per CRYSTAL. Es farà el ball de ram i serà gratuit. Hi haurà servei de begudes, a les 7 de la tarda, Torneig de bitlles catalanes. A 2/4 de 10 del vespre, Sopar popular. A 2/4 de 12 de la nit, Concert amb THE VELCROS seguit de Dj MONTY.