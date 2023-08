​La Vesprada d’estiu de Territori de Masies arriba per primer cop a Torà

A Territori de Masies, posar la mirada a les acaballes d’agost és sinònim de Vesprada, aquest any amb unaEl divendres 25 d’agost, el Convent de Sant Antoni de Pàdua de Torà acull una nova entrega de l’esdeveniment vespral d’estiu de la cooperativa del baix Solsonès. Enguany, la vesprada, que assoleix la setena edició, plantejaEn primer lloc, es durà a terme una, la sortida serà a la Plaça de la Font de Torà. En segon lloc, a 2/4 de 8 del vespre començarà el concert de David Lama, artista resident als Quadrells, i s’acompanyarà d’unt tast degustació de sidra de Biolord i servei de barra amb beures de Territori de Masies. Finalment, hi haurà el ja habitual sopar popular a 2/4 de 10 del vespre. El sopar inclou amanida de tomàquet del Parc de les Olors de Claret i formatge de la Formatgeria del Miracle i l’Aubagueta, pa amb tomàquet i botifarra blanca, negra i cansalada de l’Antiga Casa Magí, iogurt de la Petita Granja de Claret amb melmelada de poma ecològica i xarrup de ratafia. S’acompanyarà de vins del Celler del Miracle, Celler Masia Tonicoll i Un Pam de Terra. Per acabar la vesprada hi haurà un Bingo amb premis de productes i experiències de Territori de Masies.Per assistir a la Vespradacomprant els tiquets a través de la botiga online territoridemasies.cat/botiga i a través del telèfon 693 05 44 37 o de l’adreça electrònica informacio@territoridemasies.cat , atès que les places són limitades. El preu de l’activat, que inclou les tres activitats és de 24 euros i, per a persones sòcies, 20 euros. Així mateix, hi ha la possibilitat de participar només a la passejada guiada, que té un cost de 6 euros (4 per a sòcies). També es pot participar només del concert, que inclou una consumissió i té un cost de 5€, i per a persones sòcies 4€. De la mateixa manera, es pot assistir tan sols al sopar, l’import del qual és de 18 euros (16 euros per a sòcies).La Vesprada té l’objectiu de. A banda de promocionar el producte local i afavorir el consum conscient, també es vol apropar el Parc de les Olors de Claret, soci de la cooperativa rural, a locals i visitants.La iniciativa té el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida. A més, Territori de Masies disposa del segell de la Venda de Proximitat. En aquest sentit, segons el Decret 24/2013, la venda de proximitat està regulada i permet identificar la pagesia catalana que ven els seus productes.