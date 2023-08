La Fundació La Caixa dona 6.000 euros a Auró Natura

Els'adreça a les famílies d'infants i adults amb diversitat funcional.Els ofereixen un espai d'alberg personalitzat i en ràtios d'atenció molt petites. El programa inclou la cura i atenció de les persones participants que viuen les colònies independentment de la familia, podent així gestionar la seva autonomía personal i guanyar espai de dinàmica emocional i social.Auró Natura és un, dins els principis de l'accessibilitat universal que redueix al màxim les barreres de movilitat no només físiques, sinó també emocionals i cognitives, creant un espai interior i exterior on es convida a la persona a sentir la seva màxima capacitat d'autonomia personal treballant la responsabilitat emocional pròpia., i atenen espais de lleure en què la família marxa de vacances. També resolen situacions d'urgència en què la família necessita que l'atenció de la persona amb discapacitat sigui coberta perquè els cuidadors habituals de casa seva no poden atendre-la en un moment determinat., on el bosc, la jardineria sensorial, l'horta i els animals del Refugi que conviuen diàriament amb lespersones de les colònies, són l'eix principal de les activitats.La Fundació La Caixa va fer unaa les famílies que necessiten beques socials per poder accedir al Respir Familiar.L'Associació Auró Natura treballa sense ànim de lucre, iTot i així hi ha situacions familiars en les que la quota d'inscripció no és una possibilitat accessible per algunes famílies, que gaudeixen d'una ajuda social per part de l'entitat. Aquests donatius com el de La Fundació La Caixa col·laboren en fer possible aquest Fons de Beques Socials de Auró Natura. Així com a fer més accessible el Programa Respira a totes les famílies que el puguin necessitar.Auró Natura és laDes de l'entitat volen agraïr aquesta aportació tant important, i alhora a totes les persones i entitats que col·laboren any rera any, dia a dia, a fer possible aquest àmpli impacte social.