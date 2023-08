Tanquen al trànsit per obres el camí d'Orrit, a Odèn

El camí d'Orrit, a Odèn, estaràaproximadament, per les obres de soteig i reasfaltat del camí, excepte per a veïns i serveis.L'asjuntament s'ha vist obligat al tancament a causa que el camí és estret, pugen i baixen camions de grava i màquines, i el quitrà acabat de posar s'enganxa als cotxes.Per evitar accidents es prega que s'utilitzi com ael camí de Junyent i Cavallera o la L4241 fins a coll de Jou i després la L-401 cap a Odèn.El cap de setmana restarà obert.

