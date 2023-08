Joan Solà (Micropobles): «La covid no va ser la solució perquè el món rural es repoblés. Cal una estratègia de país»

Evitar que el món rural es buidi

Joan Solà a l'Ajuntament de Riner, al Solsonès Foto: Mar Martí

Discriminació positiva

Guanyar socis

El nou president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner (Solsonès), Joan Solà, assegura que la covid-19 "no va ser la solució perquè el món rural es repoblés" i considera que "cal una estratègia de país". Solà, que va ser nomenat fa poques setmanes, recorda quei considera que "el món rural i urbà han d'anar a la una i sumar". En una entrevista amb l'ACN, Solà reclama una "discriminació positiva" pels micropobles en relació a l'accés a subvencions: "Quan sortim a sol·licitar un ajut no tenim les mateixes oportunitats que les grans ciutats". També demana menys burocràcia i línies d'ajut pensades específicament pels pobles petits.i agrupa un total de 245 municipis de menys de 1.000 habitants d'arreu del país. Inicialment s'havia establert que només podien formar-ne part els pobles de menys de 500 habitants però fa pocs anys es van canviar els estatuts per permetre-hi l'accés d'aquells municipis fins a 1.000 habitants. L'associació va celebrar la seva assemblea anual a finals de juliol i es va nomenar a Joan Solà com a nou president de l'ens en substitució de Mario Urrea, que havia ocupat el càrrec els darrers quatre anys.El principal cavall de batalla de l'associació és, no només en l'àmbit educatiu o de sanitat, sinó també per portar la cultura als pobles petits. "Molts cops amb els pressupostos que tenim no som capaços d'anar més enllà de la festa major de torn", lamenta Solà, motiu pel qual considera que és "fonamental" que els micropobles també puguin gaudir de la cultura. En aquest sentit, posa en valor les polítiques que ha dut a terme el Departament de Cultura i ha avançat que al setembre sortiran les bases per accedir a ajuts directes.Solà explica que un dels reptes del món rural és. Per a fer-ho possible, creu, "no només cal que vinguin persones de les àrees urbanes, sinó que la gent que viu als micropobles pugui continuar-hi vivint". "Això només serà possible si podem oferir-los uns serveis dignes perquè s'hi puguin quedar", creu Solà. En aquest sentit, és conscient que els pobles petits no poden tenir els mateixos serveis que les grans ciutats però sí qüestions "bàsiques" com "poder accedir a un habitatge, poder tenir unes bones telecomunicacions per fer treball telemàtic o accés a la cultura". Tot això, creu, "és voluntat de les administracions superiors que pugui ser una realitat".El president de l'Associació de Micropobles es mostrai creu que encara "s'hi és a temps" de revertir aquesta situació i evitar que el món rural quedi abandonat. Tot i això, considera que el temps "s'està acabant" i que si no s'actua ràpidament "moltes zones quedaran despoblades i abandonades". Solà recorda que els micropobles són els gestors més propers al territori i, per tant, si perden la vida "no hi haurà ningú que el cuidi".Sobre l'interès que es va generar pel món rural arran de la pandèmia de la covid, Solà ha deixat clar que això"Això va més enllà amb polítiques pensades per un futur i no per un temps concret com una pandèmia", exposa Solà, que considera que "si ens hem de repoblar per una pandèmia malament anirem". "Hem de tenir una estratègia de país que vagi més enllà i que la gent que vagi a viure al món rural ho faci per convicció i perquè creguin que s'hi pot viure bé", ha conclòs.Solà ha reclamat també una "discriminació positiva" envers els micropobles a l'hora d'accedir a les subvencions. Creu que per ells és "molt més difícil" accedir-hi, ja que no tenen ni els diners ni el personal necessari per poder competir amb les ciutats més grans. "Als pobles només tenim un tècnic que ve un cop per setmana", recorda Solà, que també posa. "Molts ajuts demanen que els ajuntaments aportin el 30, 40 o 50% del finançament per poder accedir a la subvenció i això per un micropoble és inviable", lamenta. Per tot plegat, reclama que hi hagi línies d'ajuts pensades específicament per a ells i també que es pugui reduir la burocràcia, ja que els pobles "tenen la mateixa estructura que fa vint anys i, en canvi, la burocràcia és molt superior".L'Associació pretén en aquest nou mandat que ara enceta poder: "Si anem units tindrem més força per poder ser influents davant de les administracions superiors i que escoltin les nostres reivindicacions". En aquest sentit, l'associació buscarà sumar els 242 micropobles que encara no estan associats, però també administracions superiors com els consells comarcals i les diputacions. A dia d'avui cap consell comarcal és soci de l'associació, però sí que ho són dues diputacions: la de Girona i la de Lleida.