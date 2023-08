​«Fifa Street» s’imposa en la 37a edició de les 24h de Futbol Sala Ciutat de Solsona

2n classificat: Sempre Fidels Foto: Lluís Closa

3r classificat: Tottenham Bar Castell Foto: Lluís Closa

MVP de la final: Abdelkader Guettaf Foto: Lluís Closa

Màxim golejador de la Fase Regular: Enrique Cámara (Fifa Street) Foto: Lluís Closa

Equip menys golejat: Tottenham Bar Castell (Agustí Alcázar) Foto: Lluís Closa

Guanyadors Concurs de Punteria “Joventut Solsonina”: Marc Caelles (Tottenham Bar Castell) i Oriol Ribó (Vicenç Jané Taller de Joieria). Foto: Lluís Closa

Fouqui guanyà aquesta edició, imposant-se per tres gols a zero a “Sempre Fidels”.El tercer lloc, després de vèncer als penals enfront, fou pel guanyada de la darrera edició; Tottenham Bar Castell que en aquesta ocasió no va poder revalidar el títol.Fifa Street també va demostrar la seva vàlua en l’entrega de premis, ja que Enrique Cámara va aconseguir elr i Abdelkader Guettaf fou el, amb obsequi de Tàndem Solsona.Agustí Alcázar va aconseguir amb escreix portar el seu equip a ser, ja que només va encaixar un gol en tota la fase de grups i vuitens de final, sent obsequiat amb un obsequi de TKS Sport Ribera.Per altra banda, en elMarc Caelles i Oriol Ribó empataven a puntuació i es van repartir un lot de productes i de vals dels Magatzems del Solsonès i l’Estació de Servei Setelsis.Finalment, Joventut Solsonina volper fer possibles aquesta edició de les 24h, així com també als setze equips participants que van fer possible que el públic solsoní gaudís d’un molt bon nivell de futbol sala.