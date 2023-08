​Nou èxit del Lord Escacs Sant Llorenç

El matí de dissabte passat fou trepidant... En unes tres hores i mitja de joc,per jugador finish!S’ha consolidat comi s'ha demostrat que els escacs han arrelat a Sant Llorenç de Morunys! Hi ha molta afició als escacs i força nivell, tant de nadius com de foravilers, vinguts de Berguedà, Bages, Urgell i el mateix Solsonès.Els guanyadors han estat: El guanyador de la categoria adults ha estat el Robert Cardona El segon classificant en adults ha estat el Xavier Sendarrubias El guanyador de la categoria juvenil ha estat el Guillem Cases El guanyador de la categoria cadet ha estat el Joan Garriga El guanyador de la categoria infantil ha estat el Martí Balagué La guanyadora de la categoria aleví ha estat l’Anna Garriga El guanyador de la categoria benjamí ha estat el Gabriel Riu El guanyador de la categoria prebenjamí ha estat el Ramon GarrigaAmb una(60% adults, 40% joves; així com un 17% de noies), cal una menció especial pel jove Martí Balagué, que amb només 13 anys va lluitar al capdavant de la classificació, acabant 3r a la general.Va cloure la matinal d’escacs una partida ràpida d’exhibició i comentada alhora pels mateixos jugadors, entre els dos primers classificats de la general. Finalment, un dinar de germanor va posar el punt i final.: passar-ho bé, jugar a escacs, fer amistats, i aprendre!Joc net i competitivitat alhora. I marxar amb ganes de la propera edició...Moltes gràcies a tots els participants, espectadors, col·laboradors i patrocinadors per haver fet possible aquest torneig Lord Escacs. Especialment, club d'escacs l'Elefant de Solsona, escola d’escacs Ajedrez José Ángel, carnisseria xarcuteria cal Ton, forn artesà Cal Pascuet, Biolord, l’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, i l’associació de jubilats i pensionistes L’Arcada.Trobareu més informació i detalls del proper torneig, a la Festa Major del Port del Comte, elproper dia 20, al web https://lordevents.cat/ca/escacs on ja hi ha les inscripcions obertes.