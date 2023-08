Els passats dies 13 i 15 d’agost es va celebrar la festa major de Madrona

Foto: Lidia Rosells

El diumenge, dia 13, a 2/4 de 8 del vespre començà el ball, amenitzat per Chus i Núria teclats i veus. Hi hagué servei de bar i entrepans i cava gratuït per tothom. També es va fer el sorteig d’una magnífica panera, un pernil, una caixa de vi i un lot, i més tard es van fer 2 sorteigos sorpresa momentanis.El dimarts, dia 15, a 2/4 d’1 del migdia, es va fer la celebració de l’Eucaristia. En sortir es repartí el pa i s’obsequià amb coca i barreja a tots el presents.Cal agraïr l'assistència del nombrós públic que va assistir en tots els actes, i agraïr la col·laboració a tothom que, d’una manera o altra, va fer possible aquesta gran festa.Us esperem l'any que ve!Tots els premis del sorteig ja van sortir, i els números van ser:1r. Premi: 02332n. Premi: 01293r. Premi: 22574t. Premi: 2518Sorteig sorpresa: 1529 i 1966