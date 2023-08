El sant del carrer de Sant Llorenç estrena capelleta mòbil

L'estiu a Solsona és temps de, en devoció als sants corresponents. Cada carrer o barri celebra a la seva manera aquell dia, engalanant-se i treient al carrer el seu sant, mostrant-lo en un altar ben preparat, tot acompanyat amb un dolç esmorzar o un berenar de coca i xocolata, i els qui poden, acaben la festa amb un sopar de germanor.La devoció és viva, i els responsablesdel seu carrer. Aquest any, s'ha pogut veure com el carrer Sant Llorenç estrenava una capelleta per al seu sant, una urna de fusta i vidre que es penja a la façana del carrer per l'ocasió.

Altres notícies que et poden interessar