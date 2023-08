Ara sí. Adéu definitiu a les cabines telefòniques

Les, que ja pràcticament ningú no feia servir, doncs ara, qui més qui menys, té mòbil, han estat retirades definitivament del carrer.L'any passat, informàvem en aquest mateix diari de la intenció de l'empresa encarregada del servei telefònic de procedir a retirar aquestes cabines de Solsona, que ja han quedat obsoletes a causa de l'expansió de la telefonia mòbil.Així doncs, la via pública de Solsona ha guanyat alguns metres, i en alguns casos, com al capdavall del Passeig Pare Claret, davant el Casal de Cultura, l'ajuntament ha aprofitat per arreglar el terra, i substituir les rajoles malmeses, per un parxe llis més segur per als vianants.

