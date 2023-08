Olius obre al públic el local social de la Plaça de l'Olivera

Màquines de refrescos i cafè

L'Ajuntament d'Olius ha obert al públic el local social de la plaça de l'Olivera on s'hi han instal-lat unes màquines de refrescos i cafè per tal que els veïns/es el puguin utilitzar.De moment estarài s'està estudiant la manera d'obrir-lo a la tarda.Caldrà respectar-ne les normes d'ús,tenir cura del material i tornar-lo al seu lloc endreçat.En el mateix local hi haurà situat el. Amb unes regles que caldrà complir per a la seva utilització.

