A l'estiu toca donar sang, toca rebre vida

Sang i colors

Durant els mesos més calorosos de l'any, les donacions continuen sent imprescindibles. Es calcula que a l'estiu caldran 40.000 donacions per donar resposta a les més de 30.000 transfusions previstes de sang, plasma i plaquetes.Per aquest motiu, des del Banc de Sang, i sota el lemaet recorden que la necessitat de sang és essencial.El canvi de rutines i les vacances són els motius pels quals baixa més la donació. L'agost és,probablement, un dels mesos més complicats per mantenir les reserves de sang.Ens ajudes a que no decaiguin? Comptem amb tu!a donarsang.gencat.cat, vine i participa! (*)(*) Les persones que hagin viatjat abans d'una campanya de donació, poden consultar prèviament el web donarsang.gencat.cat/viatges per comprovar si hi ha algun impediment per donar sang un cop s'ha tornat.La, col·laborarà, per cinquè any consecutiu, en dita jornada d'extracció.Sortejarà entre tots els participants, una samarreta oficial del FC Barcelona, equipament 23/24 i un magnífic lot de productes del Solsonès.No es pot demanar més! Gràcies, des d'aquí, a l'Entitat per fer-ho possible.