L'alcaldessa de Castellar de la Ribera tindrà una dedicació del 75%

L'ajuntament de Castellar de la Ribera va aprovar en ple el, amb el règim de les retribucions dels regidors i nomenament tinent d’alcaldessa.El consistori ha resolt efectuar el nomenament del càrrec dede l’Ajuntament de Castellar de la Ribera a favor de Sara Malé Estany.A la tinent d’alcaldessa correspondrà substituir aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves funcions en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.D’altra banda, a proposta de l’Alcaldia, s’acorda:PRIMER. Realitzar a favor dels regidors les delegacions següents:Alcaldia, Governació, Obres i Camins.Tinent d’Alcaldia, Joventut i Esports.Sanitat i Ensenyament,.Cultura, Hisenda i TurismeSeguretat i Prevenció, Agricultura i Medi NaturalTambé s'ha cordat celebrarel primer divendres a les 11:00 h després de finalitzar cada trimestre atès que el municipi de Castellar de la Ribera, té menys de 5.000 habitants.Per tant seran el primer dimecres de gener (passat reis), abril, juliol i octubre.Els plens extraordinaris intentaran mantenir l’horari, però per tal de conciliar els horaris de treball dels regidors s’adaptaran en funció de les necessitats.Pel que fa aldels membres de la corporació local, per unanimitat s’acorda:Aprovar les indemnitzacions a cobrar pels membres de l’Ajuntament en els casos de:. Assistència a Plens i Comissió Especial de Comptes : 50 euros.. Quilometratge: 0,30 euros/Km. Dietes per àpats: fins a un import màxim de 20 euros, degudament justificats documentalment.. Indemnització de les despeses efectives realitzades en l’exercici del seu càrrec degudament justificades documentalment corresponents a pàrquings, peatges i transport.Aprovar una. Aquesta retribució es finança amb càrrec als pressupostos municipals i, sens perjudici de poder ser sufragada amb convocatòries de subvencions de càrrecs electes prevista a tals efectes per la Generalitat de Catalunya.