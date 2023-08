​El Consell del Solsonès, com model molt estès

Amb el pas dels anys, els Consells Comarcals, han esdevingut una mena de, per a tots aquells que han quedat fora dels grans càrrecs institucionals., en la qual s’hi apleguen alcaldes i regidors que volen tenir dret a part del pastís, en forma de remuneracions.Ha plogut molt d’ençà dels primers temps en que els que en formàvem part,. Hi vaig ser prop de vint anys, en el del Berguedà ,fins i tot, amb càrrec de vicepresident, sense sous ni compensacions ni indemnitzacions. Això, és història, és passat oblidat.Ara, aquests secundaris, volen formar part de la taula rodona, i ostentar un càrrec quegaranteixi. Si demanem als ciutadans del Solsonès, qui és el seu president ni un 1% sabria dir el nom. I si els demanem quines responsabilitats o competències corresponen al CC, ens trobarem amb semblant percentatge. Per tant, la irresponsabilitat ( en tant que manca de responsabilitat) és immensa.A més, sempre hi ha l’excusa fàcil i universal. Fem el que podem, sinó fem més és perquè no ens donen més diners....i ja està.de manera que poden acordar condicions que esdevenen escandaloses, malgrat el silenci dels conciutadans. Això sí, va fent forat en la consciència col·lectiva, i desacredita més i més, la noble dedicació a la política.Al Solsonès,, fins el punt que de 19 membres que té el CC, 15 estaran en el govern. Res extraordinari ,si mirem al Berguedà, amb 16 de 19 en l’equip de govern. I és clar, hi ha 15 o 16 boques a alimentar, de manera que la distribució d’àrees i càrrecs no es fa tant per qüestió d’organització eficient, sinó de repartir càrrecs. El món al revés.I per tant,. Es així com en una comarca de 15 municipis, ara s’hi afegiran Biosca i Torà, fins arribar a 17, amb una població total a l’entorn dels 14.000 habitants, el president Benjamí Puig ( Pinell) tindrà un sou de 45.000 euros. Ho serà durant 2 anys, després passarà el càrrec a la vicepresidenta 1a, Ma. Claustre Sunyer ( Castellar de la Ribera) amb un sou de 22.500 euros, per una dedicació del 50%.I per reblar el clau, han de tenir un gerent de confiança, que surt del Centre Sanitari i passa al CC, amb un sou de 50.000.No passa res, estan segurs que d’aquí quatre dies, la gent ja no en parlarà, i es podran dedicar a fer xerrades, reunions i alguns passejos per la comarca per veure com estan els prats i rieres.. I si mirem arreu del país, veurem com la tendència és similar. Pactes, fàcils i ràpids, contrapartides generoses i poca sensació d’haver de resoldre grans temes. Per curiositat i ganes d’informar els ciutadans, faré un seguiment d’aquests tres consells comarcals, per donar compte de les seves dedicacions, tant generosament pagades. Aniré informant dels resultats.