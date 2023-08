El nucli de Su, al municipi de Riner, celebra aquest dimarts 15 d'agost, amb motiu de la Mare de Déu d'Agost, la seva festa major.Els actes començaran a 1/4 de 2 del migdia amb la Missa Solemne.A les 8 de la tarda, arribarà l'acte central de la festa amb el ball amenitzat per Marc Anglarill. Hi haurà ball de Rams. I a la mitja part, actuació de l'il·lusionista Pere Rafart. Hi haurà servei d'entrepans i begudes.

