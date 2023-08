Organitzen un intercanvi juvenil internacional sobre Storytelling a Sant Llorenç de Morunys

(Itàlia, Portugal, Bulgaria, Rumania, Alemanya i Espanya) es trobaran a l'Alberg la Torre del Baró de Sant Llorenç de Morunys per a fomentar el món rural i la cultura del Solsonès a partir delL’associacióva néixer el 2019 a Solsona, amb l’objectiu de fomentar el voluntariat, la mobilitat internacional i la participació activa entre els joves del Solsonès i la comarca. Després d’uns anys complicats a causa de la pandèmia, i com a continuació del projecte local “Teixint Solidaritat” que va acabar el juliol de 2022, l’entitat solsonina organitza aquest setembre l’intercanvi juvenil “Storytelling in the rural world”, que serà. Serà el primer projecte internacional de l’associació, i consistirà en agrupar 32 joves de sis països diferents d’entre 18 i 30 anys per a realitzar activitats per a promoure el desenvolupament de les zones rurals i millorar les oportunitats dels joves que es troben en una situació més vulnerable, a partir de l’art d’explicar històries, que combina diferents tècniques creatives.Els participants també podran, com El Miracle, on podran experimentar la cultura del Solsonès i el món rural amb una activitat amb Vinyes del Solsonès.Aquest intercanvi fomentarà tambéja que totes les nits durant l’estada dels joves internacionals, es realitzarà un acte per a presentar les diferents cultures obert a tota la comunitat local.

Altres notícies que et poden interessar