La biblioteca organitza la Setmana de la narrativa visual per a infants de primària

La Biblioteca Carles Morató de Solsona organitza laels matins del 29 d’agost al primer de setembre. És una nova activitat gratuïta de dues hores diàries pensada, sense les famílies. Avui se n’obren les inscripcions al mateix equipament –preferiblement, per als quatre dies., personal de la biblioteca proposarà una activitat diferent de lectura, observació i expressió mitjançant, llibres sense text i llibres d’artista. Entre els autors que es treballaran hi ha Katsumi Komagata, Hervé Tullet, Iela Mari i Benjamin Chaud, les obres dels quals també serviran per inspirar les creacions dels participants.Si bé des de la biblioteca els últims anys s’organitzen diverses iniciatives per apropar els llibres d’artista a les famílies, aquesta és la primera edició de la Setmana de la narrativa visual. En cas que tingui èxit, es preveu donar-li continuïtat coincidint amb unes dates en què minva l’oferta lúdica per als infants. biblioteca.solsona@ajsolsona.cat ).