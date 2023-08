La 370a Festa Major de Solsona incorpora novetats amb més concerts

“Complicitat creixent de les entitats”

En la seva 370a edició, les festes en honor a la patrona de Solsona, del 7 a l’11 de setembre, incorporen novetats i amplien la cartellera musical. Aquest migdia han presentat el programa de la Festa Major, que s’estrena amb actes previs a partir del primer de mes, l’alcaldessa, Judit Gisbert, el regidor de Cultura, Albert Colell, i l’autora del disseny de la imatge gràfica d’enguany, Kàtia Prat. Ho han fet a la plaça del Camp, un dels espais centrals de la festa, que acollirà actes per a tots els públics.La Festa patrimonial d’interès nacional dels solsonins presenta enguanya partir del primer de setembre i fins a mig mes amb algunes novetats. En la seva 370a edició, la Festa Major ofereix dos concerts més respecte de les edicions anteriors i incorpora alguns canvis, a petició de l’Agrupació de Geganters, per captar més públic jove.Una de les novetats serà el, el primer de setembre a dos quarts de deu del vespre a la plaça del Consell Comarcal. El prestigiós compositor i pianistarevisitaran les músiques de la Festa Major, una iniciativa que podria repetir-se cada any amb artistes convidats.L’altre concert que s’afegeix a la cartellera és el dea la matinada a la plaça Major. És una de les propostes que coorganitzenper completar una nit que, just després del castell de focs, començarà amb un sopar popular i la capta dels gegants joves. Per primera vegada, ambdues entitats uneixen esforços per afavorir l’assistència de participants.De fet, el canvi de dia de la capta amb els gegants joves és una de les alteracions en el programa pensada per. “Enguany s’avança, com a prova, a instàncies dels geganters, i, si funciona, a partir de l’any que ve obligarà a revisar el protocol del folklore”, ha explicat l’alcaldessa, Judit Gisbert. D’altra banda,, amb la trabucada, la tronada, la salutació de l’alcaldessa des del balcó consistorial i el primer passa carrers, que passa a un quart d’una del migdia. Tot i que és una hora en què els infants encara són a classe, “en sortir, tenen temps de participar al passa carrers i dinar abans de tornar a l’escola”.També és una de les novetats d’aquesta edició ela partir de dos quarts de dotze del migdia, organitzada per l’Associació d’Amics del Tractor d’Època després d’un parèntesi de sis anys.Aquesta serà la primera Festa Major d’Albert Colell com a regidor de Cultura, si bé hi ha estat vinculat des de sempre com a geganter, membre de Joventut Solsonina i primer hereu de la ciutat, el 2017. En aquest sentit, admet que “la il·lusió i la responsabilitat es barregen a parts iguals”. També vol deixar clar el seu concepte de festa, “un patrimoni immaterial i una tradició que s’han transmès generació rere generació des de fa segles”. Però és conscient que requereix de ser gestionada amb visió de futur: “no se’ns ha llegat com un fòssil inamovible, sinó que tenim el deure de fer-la créixer i renovar-la de manera curosa”.Colell ha subratllat el caràcter popular de la festa. D’aquí que es consideri fonamentalNomés caldrà pagar entrada per al concert solidari del SOM, a càrrec de Camerata Bacasis, que enguany col·labora amb un projecte de la Fundació Natura i Joventut a Tororo (Uganda), i per l’obra que estrena Lacetània Teatre, Dos minuts infinits.L’alcaldessa ha volgut remarcar “la complicitat creixent de les entitats locals en l’organització d’activitats”. Així, per segon any, l’, a càrrec de Calcetes Tradis, i el Club d’escacs L’Elefant aprofita el dia 10 a la tarda per organitzar un torneig de partides ràpides al passeig. Igualment, posa l’accent enEn aquest sentit, anima el conjunt de l’entramat associatiu a sentir-se seu el calendari de la Festa Major i a seguir aquests exemples.Pel que fa a les nits musicals, hi haurà balls a la sala polivalent amb l’orquestra Junior’s (dia 7), La Chata (dia 8) i La Principal de la Bisbal (dia 9); havaneres amb Port Bo a la plaça del Camp(dia 10); concerts a càrrec de La Zarigüella a la plaça Major (dia 7), Akelarre i La Tropical a la plaça del Camp (dia 9) i concert jove amb Buhos, caps de cartell d’aquesta edició, La Quinta i DJ Arzzett a la sala polivalent (dia 10).