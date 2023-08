​El parc de l'Hort del Bisbe de Solsona estrena una estructura de cal·listènia

Des d’avui, els joves i la població adulta de Solsona disposen d’un recurs més per a la pràctica esportiva lliure a l’exterior., una pràctica cada vegada més popular. Aquesta és l’actuació amb més consens en el si del Consell d’Adolescents de Solsona.La cal·listènia és un exercici físic pensat per a contribuir al desenvolupament de la força i la gràcia en moviment. Els últims anys guanya adeptes en part pel fet de permetre. Aquesta va ser una de les principals sol·licituds a l’Ajuntament de Solsona per part del Consell d’Adolescents, en el darrer curs molt centrat en les infraestructures esportives., finançat a través del pressupost del Consell d’Adolescents i una partida de la regidoria de Joventut. Des del consistori s’ha considerat el parc de l’Hort del Bisbe un emplaçament idoni tant pel seu caràcter cèntric com per l’espai disponible. No es descarta que els propers mesos s’ampliïn les possibilitats del parc amb noves instal·lacions.

