Es presenta el cartell de la Festa Major de Solsona 2023

El cartell, en primer terme, durant la presentació

Avui divendres, s’ha desvelat el disseny de. El concurs convocat per la regidoria de Cultura, al qual es van presentar quatre treballs, va quedar desert i la regidoria va decidir donar sortida a l’obra finalista de l’any passat. Es tracta d’un. La seva autora, la fotògrafa i creativa Kàtia Prat (Solsona, 1983), l’ha titulat “L’esplendor”.Segons ella, el cartell representa la fusió de dos conceptes: “el primer es troba en moltes de les cases del nucli antic de Solsona i el segon, en les teles dels vestits dels nostres gegants”. Per a Prat les rajoles representen el poble, a través de les cases del nucli antic, “on es respira amor per al folklore i la tradició, i on es comparteixen vivències i s’han gestat idees, projectes i somnis”.Aquest disseny “vol donar valor a aquest espai alhora que, amb els detalls dels gegants,”.A banda de la seva faceta com a fotògrafa,busca “oferir una perspectiva i una estructura úniques mitjançant el disseny gràfic, en tant que dissenyar consisteix a buscar la bellesa amb un propòsit”.

Altres notícies que et poden interessar