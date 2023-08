Coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu d'agost, el municipi d'Odèn celebra la seva festa major.Com a acte previ, el(a l'Era de Piló) de 9 a 13 s'hi celebrarà una nova edició del ja consolidat Concurs de gossos d'atura.El(a l'escola d'Odèn) i a les 5 de la tarda, Gimcana per als més petitsi Xocolatada per a tothom. Tot seguit hi haurà serveis entrepans de botifarra i cansalada.A continuació Ball de Festa Major amb el Duet Acordies i DJ. Al llarg de la nit hi haurà rom cremat, bingo i premis directes. Hi haurà servei de bar.El(a I'església de Santa Cecilia) a les 12 del migdia, Santa Missa amb la benedicció i repartiment del pa, i vermut per a tothom!Finalment,, (a l'església de Santa Cecilia) a les 8 del vespre tindrà lloc un concert de l'AlMS (es podran comprar entrades a entradessolsones.com o al mateix diaen cas que no s'hagin acabat).

