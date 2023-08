​L’Ajuntament solsoní recluta voluntaris pel pas de La Vuelta el 28 d’agost

Crida a les entitats

Solsona tornarà a figurar en el mapa de, concretament en la tercera etapa, que surt de Súria i s’acaba a Arinsal (Andorra). Per garantir la seguretat de la cursa en el tram solsoní i facilitar el dispositiu necessari que coordinarà la Policia Local, l’Ajuntament fa una crida per reclutar voluntaris. Es calcula quedes de la carretera de Manresa i fins a la carretera de Bassella a l’altura del carrer d’Antoni Gaudíaproximadament. L’organització preveu el pas de la cursa ciclista per Solsona a les dues.Així mateix,, on farà parada la caravana publicitària pels volts de les dotze i durant vint minuts.Els voluntaris es convocaran a mig matí per dur a termeper evitar l’accés de vehicles i informar els conductors. Les seves funcions acabaran quan hagi passat la cursa. Qui estigui interessat a col·laborar-hi pot contactar fins al dia 23 amb la Policia Local de Solsona adreçant-se presencialment a la comissaria (carrer de la Regata, 1), trucant al telèfon 973483040, o bé enviant un correu electrònic a policia-local@ajsolsona.cat , en què es faciliti el nom, l’edat i les dades de contacte (telèfon i correu electrònic). Per fer de voluntari només cal ser major d’edat. El dijous previ a la ronda ciclista, el dia 24, es convocarà una reunió de coordinació.Igualment, l’Ajuntament agrairà la col·laboració d’entitats esportives, tal com ha passat en esdeveniments ciclistes anteriors. En la seva 78a edició, aquesta–anteriorment, ho va fer el 1999 i el 2012 –, si bé el desplegament més important es va posar en pràctica el 2009 amb motiu del Tour de França. Per al regidor d’Esports i primer tinent d’alcalde, Joan Parcerisa, aquesta “tornarà a ser una ocasió excel·lent per donar visibilitat mediàtica a la ciutat i, alhora, que la població de casa gaudeixi d’un espectacle esportiu de primer ordre”. Inclosa en la màxima categoria ciclista mundial, l’UCI World Tour, La Vuelta mobilitza uns 176 corredors, 46 cotxes d’equip, 30 vehicles d’organització i un dispositiu de 85 motocicletes.