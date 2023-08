​Frases fetes

No sé qui em deia l’altre dia que la tan usual expressió Si us plau. Quan el llatí acabava de derivar cap als diferents romanços que gestaven la formació de les nacions modernes. Ves si en tenia d’importància aquella època i ves com nosaltres li hem de prestar summa atenció per veure i definir d’on venim i on anem.Podria ser que l’expressió i la seva antiguitat fossinEl qual sabem que se n’aprofita i estén les seves dots de comandament sobre nosaltres, els catalans. Allò que fa que ens passem de rosca amb nosaltres mateixos i aplanem el camí a aquest expert veí que se n’aprofitaper a engordir els seus interessos sobre nosaltres.La qual cosa vol dir que els catalans hem de fer unaben estricta per definir el nostre passat, quines han estat les falles que ens han conduït a aquest temperament tan mal·leable pel veí aprofitat i com ens havem abaltit en aquesta situació tan funesta per als nostres interessos nacionals i ètnics.Un nació tan ben definida que es distingeix per una llengua pròpia, tan rica i culta com les que ho són més entre les modernes. Una llengua rica i culta, però emmordassada pel veí que l’odia i hi veu una amenaça per a la seva.també té un territori propi, unes illes on també parlen aquesta llegua incloses, i una extensa geografia que fou donada per un govern central que odia la nostra llengua i assumida per un altre estat que també l’odia,per tal de veure tots dos estats si amb això la ferien de mort i l’esborraven del mapa.Però no, entre els catalans que s’han ablanit en aquesta situació de caire criminós, som molts els qui ho sentim i abriguem laque ens causa el fet històric encaminata suprimir-nos Un fet històric que clama reparació al Cel.voldria saber quan i en quina escaiença li fou afegit el... si us plau, per força. Que és una contradicció ben bonica. Una manera de dir que és terminant i que no va de brocs, puix que no dóna alternativa i exigeix que es vagi pel dret a la imposició, si es volen evitar tristes conseqüències.Però, compte, que, no manllevada, no cedida per cap govern, sinó que pròpia ab ovo, factor que fa escandalosament que ella mateixa hagi de ser Mestressa i Senyora del seu territori i queningú més estigui autoritzat a ficar-hi la grapa i voler manar-hi.És d’una necessitat imperiosa que els catalans prestem summa atenció en aquestes veritats i actuem d’acord amb elles. Les quals fan palesa la urgent necessitat de seri de governar nosaltres mateixos casa nostra, que per dret de naixença, i per dret a l’auto determinació en aquest avatar de viure sotmesa a un altre poder que l’odia fa escandalosament necessàries la Independència i la plena Sobiraniade Catalunya.