​Els escacs tornen a la Vall de Lord

5è i 6è Lord Escacs



Ritme de joc

Partides a 10 minuts finish per jugador; emparellaments amb sistema suís a 6 rondes.



Inscripcions

Inscriviu-vos al formulari de lordnatura.com/ca/escacs

Preu: 5€, que s’abonen el dia del torneig.



Lloc

Sant Llorenç de Morunys, Carrerde la Creueta, sala polivalent. Entrada per la porta entre el poliesportiui la piscina municipal.



Horari

9:40 Registre

10:00 Inicitorneig

13:30 Entrega de premis

14:00 Dinar de germanor al restaurant El Jardí per qui vulgui venir

17:00 Finalització



Organitza Lord Natura

Lord Natura és una iniciativa cultural sense ànim de lucre dedicada a l’organització d'esdeveniments i activitats en aquest petit paradís anomenat la Vall de Lord. La divisió Lord Escacs, dins de Lord Natura, té per objectiu promoure l’esport que té menys lesions

mitjançant l’organització de tornejos open i altres activitats.

Més informació a LordNatura.com.



I aquest any Lord Natura també organitza dues activitats gratuïtes i sense inscripció:



Taller i torneig del cub de Rubik

Divendres 11 d’agost 11:30 Plaça Major Sant Llorenç de Morunys. Vine a aprendre a resoldre el cub de Rubik i/o a competir per temps.



Partit “patxanga ” de futbol

Diumenge 13 d’agost 10:00 Camp de futbol Sant Llorenç de Morunys

Per pares, mares, filles, fills i amics. Veniu a jugar i passar ho bé junts!

Coincidint amb les festes majors de Sant Llorenç de Morunys i del Port del Comte, tindran lloc dues edicions més dels tornejos oberts Lord Escacs.Concretament seran els dies 12 i 20 d'agost, respectivament.Tornejos open d’escacs per xics i grans a la Vall de Lord. Edicions de festa majorSegons aforament i patrocinis, tot el que sigui possible.Amb la col·laboració de:Club d'escacs l'Elefant de Solsona, escola d’escacs Ajedrez Jose Ángel, carnisseriaccc xarcuteria Cal Ton, forn artesà Cal Pascuet , ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, associació de jubilats i pensionistes L’Arcada i Biolord.