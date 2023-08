​Dos detinguts durant un control de prevenció de robatoris a la urbanització del Pi de Sant Just

Pels volts de les dotze de la nit, una patrulla dels Mossos d'Esquadra estaven realitzant unamb força a la urbanització del Pi de Sant Just, a Olius.Durant el control els agentsQuan els hi van demanar on anaven tots dos van donar respostes contradictòries i es van mostrar nerviosos. Els agents van fer comprovacions i van esbrinar que tots dos teniena l’interior de domicilis. Tot seguit, els mossos van escorcollar el vehicle i van localitzar diverses eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris amb força.Algunes de les eines es fan servir amb el mètode bumping, una tècnica que consisteix en l’obertura dels cilindres de forma neta mitjançant la percussió dels pistons amb claus bump, rossinyols, filferro prim o fil de llana.A més,i no van saber explicar-ne la procedència.Davant d’aquests fets, els mossos van detenir els dos homes perEls detinguts van passar el 6 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.