Detinguts dos homes per sostreure gasoil de camions estacionats al polígon industrial d’Olius

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la comissaria de Solsona van detenir dissabte passat dos homes de 20 i 18 anys, com aEl passat dissabte, pels volts de les deu de la nit, els mossos estaven patrullant pel polígon industrial d’Olius quan van veureQuan els agents s’hi van acostar van observar quei a terra hi havia una taca de benzina. Tot seguit, els mossos van fer comprovacions al voltant del vehicle i van veure que de la finestra del copilot regalimava un líquid.Davant d’això, els agents van escorcollar el vehicle i van localitzarTambé van trobar diverses eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris amb força. Seguidament, van comprovar els altres camions de la zona, i en van localitzar un altre amb el tap forçat i amb una taca de benzina al costat.Els dos homes van quedarde dos delictes de robatori amb força.Els detinguts van quedaramb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan se’ls requereixi.