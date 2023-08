Comencen els primers actes de la Festa Major de Sant Llorenç de Morunys

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

Avui dimarts, 8 d'agost, comença la Festa Major de Sant Llorenç de Morunys, que s'allargarà fins al dia 13 d'agost.Durant tots aquests dies tindran lloc diferents activitats per a tots els públics: espectacles, gegants, concerts… i molt més!Inauguració de la XVIII exposició de fotografies antigues de la Vall de Lord i presentació del llibre “LES INDÚSTRIES TÈXTILS DE COTÓ A L’ALT CARDENER DURANT ELS SEGLES XIX I XX” Lloc: Claustre del Monestir Organitza: Associació Cultural Vall de LordInauguració d’il·lustracions a l’aquarel·la de Salvador BalcellsDel 8 al 20 d’agost (tardes de 7 h a 9 h) Lloc: Biblioteca MunicipalXVII Trobada Acordionistes de la Vall de LordLloc: Plaça Major Organitza: Casal l’EstacaRepic de CampanesOrganitza: Parròquia de Sant LlorençCercavila amb els Geganters “Els 3 Savis Piteus” i els Grallers “Som Kom Som”Durant el recorregut, a la Plaça Major, representació escènica dels 3 Savis PiteusOrganitza: Geganters els 3 Savis Piteus i els Grallers “Som Kom Som”Botifarrada popularLloc: Era Nova Organitza: Geganters els 3 Savis Piteus i Veïns de l’Era Nova Col·labora: Grallers ”Som Kom Som”Cercavila amb els Geganters “Els 3 savis Piteus”, els Grallers “Som Kom Som” i ambl’assistència dels Geganters i Grallers de GuixersOrganitza: Geganters els 3 Savis Piteus i els Grallers “Som Kom Som”Col·labora: Geganters i Grallers de GuixersEn acabat, Ball de la CocaLloc: Plaça Major Organitza: Grup del Ball de la CocaSanta Missa en honor al Sant Patró, presidida pel el Sr. Bisbe, acompanyada de la CoralMorunys i en acabar Cant dels Goigs de St. LlorençLloc: Església Parroquial Organitza: Parròquia de Sant Llorenç, Coral Morunys i Amics de l’OrgueGrup d’havaneres MAR ENDINSA la mitja part hi haurà cremat de rom per a tothomLloc: Plaça Major Col·labora: Pastisseria Canal i Cafeteria Cal MartinuConcert de Festa Major de la Coral MorunysDirecció: M. Lluïsa PiñeroOrgue, piano i acordió: Gregori FarràsLloc: Església Parroquial Organitza: Parròquia de Sant Llorenç, Coral Morunys i Amics de l’OrgueBall de gala de Festa Major amb ORGUE DE GATS QUARTETLloc: Plaça MajorBall de QuintosLloc: Poliesportiu Municipal Preu: 5€Missa per als difuntsLloc: Església Parroquial Organitza: Parròquia de Sant LlorençPartit de Futbol Infantils C.E. St. LlorençLloc: Camp de Futbol Climenç Solé “Eladi” Organitza: C.E. St. LlorençSecrets del Rubrick’sTaller per ensenyar a resoldre el cub de Rubrick’sLloc: Plaça Major Organitza: Lord NaturaCampionat de Botifarra (8 Dats)Inscripcions: Fins dia 8 agost al Jardí Preu: 10€ per parella Lloc: JardíTirada de Bitlles Catalanes. I Memorial Manel SamponsLloc: Camp de Bitlles Zona Esportiva Organitza: Club de Bitlles l’ArcadaEspectacle de titelles per atots els públics “SARAU” de lacompanyia Príncep TotilauLloc: Plaça de les Eres Organitza: Xarxa Vall de LordPartit de Futbol FemeníLloc: Camp de Futbol Climenç Solé “Eladi” Organitza: FUTFEM Vall de LordConcert des de L’ÀnimaLloc: Claustre del Monestir Col·labora: Amics de l’OrguePreu: 12 € Venda d’entrades: Oficina de Turisme a partir 1 AgostSopar popular a càrrec del C.E. St. LlorençAmb l’acompanyament musical de Lloc: Carpa Plaça del Mur. Organitza: C.E. St. LlorençNit de festa amb STROMBERS i DJ NANFULloc: Poliesportiu Municipal Entrada: 10 €