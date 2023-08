La Comissió Organitzadora del Concurs de Gossos d’Atura d’Odèn i l’Ajuntament d’Odèn ja estan ultimant els preparatiu de la setzena edició del concurs de gossos d’atura a l’Era de Piló, paratge del municipi d’Odèn, que es celebrarà aquest proper diumenge 13 d’agost.

Pastors participants confirmats

Aquest certamen aplega pastors vinguts d'arreu de Catalunya, França, el País Basc, el País Valencià, l’Aragó i les Illes Balears, amb, entre ells l’actual campió d’Espanya d’aquesta modalitat.quan està previst realitzar el sorteig per conèixer l’ordre d’actuació dels pastors i tot seguit s’inicia el concurs pròpiament dit, amb una durada de tres hores aproximadament.Es tracta d’una competició onper conduir el ramat d’ovelles dins un tancat, i tornar-lo a treure, passat per diferents obstacles. Hi haurà un jurat que avaluarà les proves per a tenir les puntuacions que han de classificar els tres primers., també ho faran de la natura, el paisatge, en aquest paratge tan atractiu i podran conèixer la riquesa turística i gastronòmica del municipi d’Odèn.José Angel Escaño - La Muela (Saragossa)Andreé Colobert - La Bretanya (França)Dani Sánchez - Pastriz (Saragossa)Alberto Riba - ValderrobresIsmael Boix - La MorellaJuli Bayot - Ares de MaestratJoxean Ormazabal - EuskadiJavier Olaciregui - EuskadiFerran Riu - NavàsHilari Novillo - SantpedorArmand Flaujat - ArbolíMoisès Tarrés - ViladrauMiquel Adrover - Felanitx (Mallorca)i altres...Hi haurà servei d'entrepans de botifarra a la brasa i begudes. Enguany no es fa dinar popular.