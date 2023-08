El Miracle encara el cap de setmana més lúdic

El Miracle, al municipi de Riner, viurà el cap de setmana més lúdic i cultural amb la celebració de la, propostes que es traduiran en una dotzena d’activitat lúdiques, formatives, culturals i religioses pensades per als als veïns i veïnes de la zona i per als visitants de la comarca i d’altres contrades que es desplacin aquests dies al municipi del Solsonès.L’acte central de la festa serà elprotagonitzat per la formació, enquadrat en Festival de Música Antiga dels Pirineus i que compta amb la col·laboració de la Comunitat Benedictina. L’acte tindrà lloc elEl grup interpretarà peces de Mateo Flecha, Henry le Bally, Andrea Falconieri, José Marín, Fahmi Alqhai, Luis de Briceño, Gaspar Sanz i anònims. Es tracta de peces de compositors espanyols del segle XVII, molt influenciats per la música popular i les formes i estils procedents de les colònies de la corona hispana. Prèviament al concert, les persones interessades poden participar en una, que alberga algunes de les obres mestres del barroc a Catalunya.Prèviament, el dissabte 5 d’agost, tindrà lloc al Santuari del Miracle la, una iniciativa que combina una caminada, una exposició i un tast de productes del territori.La Diada començarà a les 8.30 h, amb unatitulada “Històries, vivències i canvis en el paisatge del miracle”, a la que seguirà la inauguració de la mostra “El foc: destrucció, solitud i renaixença’’ a càrrec de la pintora, una exposició de dibuixos de gran format realitzats amb carbonet i fum. A les 12 h hi haurà la presentació de laal claustre del monestir. Clourà la jornada, a les 13 h, unde la cooperativa i les seves sòcies i la presentació de les pizzes de Territori de Masies.La Festa Major prosseguirà per la tarda amb unaa la Plaça del Santuari (18.30 h) i el cant de les Vespres de la Mare de Déu a l’església (20 h).El diumenge, 6 d’agost, tindran lloc una missa presidida pel pare abat de Montserrat, Manel Gasch (12 h), les Vespres de la Mare de Déu al monestir (18 h) i l’esmentat concert “Música Mestissa” a càrrec de l’Accademia del Piacere (19 h).