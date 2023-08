Entra en funcionament la nova pista poliesportiva d'Olius

Un equipament sostenible

Interior de la pista poliesportiva

Un projecte de l'anterior mandat

Segons ha informat aquest divendres 4 d'agost a les xarxes socials l'ajuntament d'Olius, avui s'ha fet laa.A partir de demà dissabte a les 12h se'n podrà fer ús. I cada dia de 9:30 a 21:30La instal·lació té una normativa que estarà indicada a l'entrada.A partir de dilluns, tothom que vulgui reservar-la ho haurà de fer a través de l'aplicació Reserva play.Durant les hores d'obertura es disposarà de llum sense cost addicional gràcies a les plaques solars i les bateries que té l'equipament. Aquesta és una de les millores al projecte incorporades per l'empresa constructora. Es tracta d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb modalitat de compensació d’excedents, de 13,65 kWp de potència formada per 30 panells solars amb una potència unitària de 455W, Inclòs bateria de liti amb una capacitat total de 7,7kWh.La pista poliesportiva d'Olius és el projecte estrella del mandat de l'anterior alcalde, Antoni Márquez. Després de no trobar empreses interessades, finalment el projecte es va adjudicar fa l’empresa, que es va presentar amb 4 empreses més, per un import de gairebé. El primer pressupost que havia sortit a concurs era de 835.500 euros, un 11% inferior al pressupost actual. La gran part de l’import de l’obra l’aporta el mateix Ajuntament d’Olius a través del seu romanent de tresoreria.Es preveu que a l’interior s’hi puguin celebrar diverses disciplines esportives, com futbol sala i bàsquet, entre d’altres. La intenció de l’Ajuntament d’Olius és complementar la construcció d’aquest pavelló poliesportiu amb altres equipaments municipals, que se situaran en la mateixa parcel·la, com ara. D’aquesta manera diferents serveis del municipi quedaran agrupats en un mateix entorn.La pista disposa de banquetes, seients, sistema de megafonia, porteries mòbils, xarxes de protecció i cistelles de bàsquet.