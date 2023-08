​L’Arxiu del Solsonès ingressa nova documentació municipal de Solsona del segle XIX procedent d’un particular

“Guardar-ho a casa no tenia sentit”

Un dels documents recuperats

El fons de l’Ajuntament de Solsona a l’Arxiu Comarcal del Solsonès s’ha ampliat enguany amb l’ingrés deprocedent d’un particular. Es tracta d’un centenar llarg de documents de la presó i la dipositaria municipals d’entre el 1860 i 1890, aproximadament, que conservava a casa el pare de Josep Gangolells i Espinal, “Tribulet”, i que aquest ha ingressat a l’Arxiu.Talonaris de contribucions de consum i l’import industrial, llistes de ciutadans que estaven al descobert, llibretes de comptabilitat de la presó (i d’on es desprèn que Solsona aportava 208 pessetes l’any per al manteniment d’un servei cofinançat per diversos ajuntaments), una “Carpeta para los asuntos que hay que dar cuenta al Ayuntamiento”, i una relació de despeses per a una intervenció de fortificació de la ciutat són alguns dels exemples deTal com explica el director de l’Arxiu, Jordi Torner,del darrer quart del segle XIX realitzat pel secretari municipal Domènec Valls. “Això significa que aquests documents no van sortir directament de l’Ajuntament, sinó de la presó i la recaptació, dos serveis que es gestionaven autònomament”., Lluís Gangolells, quan va morir, i l’any passat va decidir dur-los a l’Arxiu perquè s’estudiessin. “El pare va arreplegar aquest material d’una masia propera al Miracle (Riner), on feien neteja i volien desprendre-se’n. Ell, que era amic de la família de la casa, va voler evitar que aquests fulls es perdessin”. Així va ser com aquest fons va acabar a mans del Josep. “I guardar-ho a casa meva no tenia sentit”, afirma.dels quals es té escassa constància: “Entre les funcions de l’Arxiu Comarcal hi ha també intentar recuperar patrimoni que s’ha dispersat” i esmenta documents dels ajuntaments de Lladurs, Riner, Odèn i la Molsosa que han ingressat de forma similar a l’Arxiu. No descarta que en un futur vagin sortint a la llum més documents procedents de particulars. En aquest sentit, subratlla que hi ha un buit important, per exemple, del període de la Guerra Civil.Igualment, l’alcaldessa,, que “ha permès evitar la desaparició d’un patrimoni que ens explica part de les entranyes de la història local i amplia les possibilitats d’investigació d’aquest fons”, i anima tothom que tingui documentació antiga d’aquest tipus a adreçar-se a l’Arxiu., amb documents que es remunten a principi del segle XIV, és un dels més rics que es conserven a l’Arxiu Comarcal del Solsonès. La major part del fons municipal s’hi va dipositar el 1995. Des d’aleshores, s’hi han anat fent ingressos regulars.