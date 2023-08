Una alumna de l'AIMS rep classes d'Emilio Colón, professor de la universitat d'Indiana, als Estats Units Foto: Mar Martí

Actuar davant del públic

Una classe de l'AIMS amb l'estudiant Diana Wuli, de Melbourne Foto: Mar Martí

L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) ha arrencat aquesta setmana. Alguns és la primera vegada que hi participen, com la Diana Wuli, de Melbourne, però d'altres ja fa anys que hi assisteixen, com la Joana Espar, de Vic. El primer cop que la Joana va participar a l'AIMS tenia 13 anys i ara acaba de complir els 18. El curs que ve farà estudis superiors al Liceu de Barcelona i un dels seus al·licients per tornar a Solsona és el claustre de professors. De fet, aquest és un dels principals reclams de l'acadèmia, segons el seu director artístic, Peter Thiemann, juntament amb la possibilitat que tenen els alumnes de pujar a un escenari i tocar davant del públic.Lava conèixer l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona per un concert que el festival va fer a Organyà ara fa sis anys, lloc on ella estiuejava amb la seva família. A partir d'aquí, va interessar-se per la iniciativa i va decidir participar-hi. Un dels al·licients que han fet que repetís any rere any és. Espar, que toca el violí, està especialment interessada en rebre classes de, professora de violí a Freiburg (Alemanya). "Tinc molt bona relació amb ella i he après moltes coses aquests anys, i em continua sent molt útil seguir treballant amb ella", ha explicat Espar.De fet, el claustre de professors és. Així ho constata el director artístic del certamen, Peter Thiemann: "Tenim un claustre d'una qualitat tan extraordinària que els alumnes volem fer classes amb ells". A més, Thiemann assegura que l'AIMS també s'ha convertit en un "pont" perquè els alumnes acabin cursant els seus estudis en les universitats o escoles de música on els professors de l'AIMS treballen.Un dels docents internacionals de l'AIMS és. Colón ha estat convidat pel director de l'acadèmia, Peter Thiemann, que també va estudiar en aquesta universitat americana. Colón toca el violoncel i li va especial il·lusió ser a Catalunya perquè és la terra de Pau Casals i, per tant, "el paradís del violoncel". "Fer música de cambra amb nous col·legues de totes les parts del món és absolutament al·lucinant", ha valorat, tot afegint que el niell de l'AIMS és "molt alt".L'altra gran pota de l'AIMS és el seu festival i. L'AIMS festival programa fins el 20 d'agost una quarantena de concerts a diferents indrets de la Catalunya Central i el Prepirineu. En molts d'ells hi participen els mateixos alumnes de l'acadèmia i això, segons Thiemann, és un al·licient per a ells. "Els alumnes que toquen a l'escenari ho han de fer molt bé perquè hi ha molta exigència i, a més, pujar a un escenari és una part essencial de la seva formació", exposa.Joana Espar també valora molt positivament aquesta vessant de l'acadèmia, ja que creu que. "Per nosaltres és un repte sortir de l'habitació o de l'aula on estudies i plantar-te davant de moltes persones i ensenyar una cosa tan íntima com és la teva interpretació d'una obra", explica. Creu que és "molt necessari" posar-se davant del públic i "poder treballar aquesta part més comunicativa de la nostra carrera".La, estudiant de violoncel de Melbourne (Austràlia) també valora molt positivament la vessant del festival de l'AIMS i creu que és important "fer arribar la música a fora de les grans ciutats". És el primer cop que participa a l'acadèmia de Solsona i ha decidit sumar-s'hi per poder retrobar-se amb un professor que va tenir quan estudiava als Estats Units.