Quines són les restriccions?

Cardona és un dels municipis afectats per la. De fet, el mes passat el municipi va si és per aquest motiu que es demana fer un ús responsable del consum de l'aigua.Limitació delo la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.Restade caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes, que es farà gota o a gota o en regadora).en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.i sempre amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l’aigua; i en centres educatius, les piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany d’infants.Per qualsevol consulta, us podeu posar en contacte amb l’oficina d’Aimines, situada a la Plaça de la Fira, núm.14, o al telèfon 93.869.12.96