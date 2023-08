​Reflexions normals de sobretaula

I començo recordant que fa uns dies l’equip de futbol del Barça va guanyar el títol de lliga, com sol passar en aquestes ocasions molta gent va sortir al carrer a celebrar-ho, a fer gresca, xerinol·la, a mostrar la seva alegria amb major o menor mesura. És clar, perquè això és ben normal.Ara bé, i si el meu equip preferit de petanca queda antepenúltim a la lliga i això em fa tan content que vull sortir al carrer a celebrar-ho, la gent ho trobarà normal? Segurament no.Aquest exemple una mica còmic ha de servir per fer unaPer què, que és normal? O ser normal?És normal que part de la població sigui addicta al tabac? És normal que es faci un ús molt excessiu dels dispositius electrònics? És normal que es vagi tan estressat? Perquè, és clar, vivim en l’època de “ser productius i treballar molt” i aquell que prefereix descansar, potser alguna vegada s'endú alguna “perla” com “ets un vividor”, “quins ganduls”, “que en viviu de bé”... Dit moltes vegades per persones que no saben o els costa gaudir de les coses boniques de la vida.Ah, i, i si la majoria fumen i jo vull ser normal doncs potser també ho hauria de fer? Ara bé, i si la majoria estan equivocats? I aquell qui va contracorrent és qui ho fa bé?qui se sap anteposar a les crítiques i als mals comentaris dels altres, sap viure amb amor propi i sap el què li convé per estimar-se i procurar viure feliç.. El “xiu-xiu” és una mica l’esport nacional (em sembla que mai serà olímpic) en algunes contrades i en algunes persones una mica (o molt) tòxiques, de qui val més allunyar-se’n.sempre que no faci mal als altres. Em fa l’efecte que hi ha una confusió força generalitzada entre allò que és normal i allò que és habitual, comú.Us n’explicaria la diferència però per avui ja en tinc prou. Normal, estic de vacances i les vull aprofitar descansant. Que tingueu un bon dia!Aquest escrit el dedico a la gent normal, si és que hi ha algú que ho és.