​La Traça Cultural posa en marxa una intranet per les entitats del territori

Per les impulsores de la plataforma, fer rendible l’estada d’artistes al Pirineu és “l’inconvenient més comú”

Les iniciatives poden fer-hi demandes per programar activitats compartides i amortitzar els desplaçaments i allotjaments

L'equip complet de La Traça Cultural

Tres entitats al Solsonès

posa en marxa una intranet per les entitats pirinenques. Dins del seu web , que ja compta amb un mapa d’entitats i una agenda d’esdeveniments, la plataforma pirinenca ha impulsat un espai on les iniciatives podran fer demandes per programar activitats compartides. Amb la intranet, es podran posar en contacte entre elles per plantejar petites gires a artistes i oferir un recorregut de manera que el desplaçament i l’allotjament quedin amortitzats a través de les múltiples actuacions o exhibicions.D’aquesta manera, a través de la coneixença, les entitats poden. Des de que La Traça es va posar en funcionament a finals de maig, ja s’han programat diverses activitats de forma conjunta. En son exemples la sessió de tancament del Festival Gollut, que va ser una sessió co-organitzada amb La Lluerna Llibreria; la sessió que preparen NaturaLlibres i Cinema Transhumant, o el “Pirineu, terra de versos”, el Festival de poesia descentralitzat entre Ripoll i La Seu d’Urgell. Així doncs, La Traça comença a caminar per tal d’articular un teixit cultural fort al Pirineu.“Sovint, per poder afrontar l’inconvenient més comú, que és fer rendible l’estada d’artistes al Pirineu, són necessaris espais d’intercooperació com aquest”, expliquen les impulsores del projecte, que enxarxa entitats i activitats per tal d’articular un teixit cultural fort al Pirineu. Les llibreries cooperativesen són les creadores i, actualment, la plataforma compta amb més de 30 entitats pirinenques que en formen part.A la pàgina web s’hi pot consultar la seva fitxa tècnica, infraestructura i recursos, així com les activitats que organitzen entitats com ara l'associació. A més, la iniciativa compta amb uns criteris comuns que han de complir, com ara la garantia de la llibertat d’expressió, l’establiment de condicions dignes amb artistes i treballadores, el proveïment d’espais segurs lliures de masclisme, racisme, classisme, gordofòbia i lgtbiqfòbia, el treball per la cultura inclusiva, la dinamització del territori i el públic comú de la gent local, l’ús actiu del català i l’aranès com a llengües oficials de Catalunya i la sostenibilitat ambiental.Gairebé dos mesos després de la seva obertura,en espais com el Konvent de Berga, la Fira d’Economia Social i Solidària Rural que un cop l’any se celebra en itinerància en diferents punts del territori, el Festival Raela’t al Pont de Suert i aviat ho farà a la Vall d’Aran tot obrint la porta a noves iniciatives d’arreu del Pirineu.La Traça Cultural compta amb l’ajut de L’empenta de la, a la qual estan associades totes dues llibreries cooperatives. Es tracta d’una subvenció que dota econòmicament projectes d’intercooperació en l’àmbit cultural, entre d’altres. En aquest cas, serveix per donar un suport inicial i permetre que la iniciativa es pugui replicar en altres territoris.