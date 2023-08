Es flexibilitzen les condicions d'accés als ajuts per a la promoció de l'activitat empresarial a Solosona

40.000 euros

Inserció de col·lectius vulnerables

Aquesta setmana s’obre el termini per presentar sol·licituds als ajuts per a la promoció de l’activitat empresarial de l’Ajuntament de Solsona. Per tal d’incentivar els negocis a concórrer-hi, enguanyi i, per primera vegada, es consideraLes activitats econòmiques de nova creació, els establiments a peu de carrer que facin una inversió en modernització i els projectes d’autoocupació de Solsonade la regidoria de Desenvolupament Local. El termini romandrà obert fins al 30 de setembre. A fi d’ampliar el volum de negocis sol·licitants, enguany se’n flexibilitzen les condicions d’accés.Igual que l’any passat,per a aquests ajuts és de 40.000 euros, dels quals se’n destinaran 15.000 a la línia de noves activitats, 15.000 més a la de modernització i sostenibilitat de negocis existents i 10.000 a persones que es donin d’alta d’autònoms.per a cada beneficiari serà de 3.000 euros. Una part de l’ajut es concedirà amb targetes de prepagament per gastar en establiments de la ciutat per tal d’afavorir les botigues i els serveis locals.. D’aquí que s’hagin adaptat les bases “perquè s’hi puguin acollir més negocis”, segons argumenta el regidor de l’àrea, Ramon Montaner. “Cada vegada s’obren més activitats amb inversions inicials baixes, fet que provocava que moltes quedessin fora de la convocatòria en no arribar a l’import mínim”. Igualment, amb la incorporació del lloguer com a despesa subvencionable, “s’intenta ajudar a minimitzar l’impacte per a tot negoci nou”, afegeix Montaner.Entre lesper a les activitats econòmiques obertes entre l’octubre de l’any passat i el setembre d’enguany, hi ha, a més del lloguer del local, les inversions en actius fixos, béns d’equip, instal·lacions i edificacions o l’import de traspàs. Pel que fa a la resta de negocis a peu de carrer i amb una superfície inferior a 400 metres quadrats, es poden acollir als ajuts reformes d’obra, l’adquisició de mobiliari i tecnologia, la millora de l’accessibilitat, la retolació, inversions d’estalvi energètic i sostenibilitat i en digitalització. Finalment, per a projectes d’autoocupació, se subvencionaran fins al 65 per cent de la quota d’autònoms dels primers dotze mesos.En el barem de puntuació de les sol·licituds, igual que l’any passat, es tenen en compte criteris socials i ambientals.en la inserció de persones majors de 45 anys, joves fins a 29 anys, aturats de llarga durada, famílies amb tots els membres a l’atur i persones amb discapacitat; en la revitalització del nucli antic, en la sostenibilitat ambiental i en la igualtat de gènere.de l’Ajuntament de Solsona ( https://solsona.eadministracio.cat ). Les instruccions per fer-ho, les bases i l’enllaç del tràmit electrònic es poden consultar al web de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona: https://www.adlsolcar.cat/punt-empresa/ajuts-subvencions/ . Per a dubtes sobre aquesta tramitació, es pot contactar amb el tècnic de Comerç, Aleix Solé, al correu electrònic aleix.sole@adlsolcar.cat , al telèfon 973481009 o per WhatsApp al 690872694.L’any passat es van subvencionar un total de 22 activitats econòmiques, la meitat de les quals van ser per actuacions de modernització. Les subvencions per al foment de l’activitat empresarial es convoquen anualment des del 2012 per incentivar el desenvolupament local i l’activitat econòmica i empresarial.