El Museu de la Vall de Lord omple l'agost d'activitats culturals

El Museu de la Vall de Lord programa una desena d’activitats per aquest mes d'aqost. Arrencaran demàa les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Sant Llorenç amb, que consistirà en una projecció i CineFòrum de curtmetratges grabats a la Vall de Lord per Llorenç Llobet Gracia., s'oferirà una visita al Museu-Centre d'interpretació, a les 12 del migdia.a les 12 del migdia al Claustre, tindrà lloc la XVIII Exposició de fotografies antigues i la presentació del llibre "Les indústries tèxtils de cotó a l'Alt Cardener durant els segles XIX i XX., amb sortida a les 9 del matí des de l'ajuntament de Guixers, es farà una visita guiada a La Corriu. (Sant Martí de la Corriu-Torre de la Corriu- Sant Miquel de la Corriu), a les 10 del matí sortint de la Font de la Puda, arrencarà una visita guiada a la Pedra (La Gafa-Lapuda-La Pedra-Castell de la Pedra)., es farà el segon Cafè Cultural dedicat a l'antropologia. Amb el títol "El que els ossos expliquen. Les restes del Museu de la Vall de Lord". Serà a les 7 de la tarda al Claustre.es presentarà el llibre "101 anècdotes de la riba del Cardener", a les 7 de la tarda al Claustre.Finalment, el, s'oferirà el tercer i darrer Cafè Cultural, dedicat a la Biologia, amb el tema "Els animals d'ahir i avui a la Vall de Lord", a les 7 de la tarda al Claustre.Aquestes jornades s'on organitzades per l'Associació Cultural Vall de Lord amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra.